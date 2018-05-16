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Чемпион WBC Рамирес узнал имя претендента: того жутко нокаутировали в 2015-м
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Чемпион WBC Рамирес узнал имя претендента: того жутко нокаутировали в 2015-м 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) проведёт первую — вряд ли сложную — защиту титула 7 июля на ринге Save Mart Center во Фресно (США).
Противник уже известен (теперь официально) — это 33-летний середняк Дэнни О'Коннор (30-3, 11 КО).
Претендент известен в первую очередь как тот, кто попал в жуткий нокаут в 1-м раунде матча-реванша с Габриэлем Брасеро в 2015 году. Сейчас Дэнни занимает 14-ю позицию в рейтинге WВC.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Брасеро-Коннор II  25-летний Рамирес занял вакантное место чемпиона в марте, перебоксировав Амира Имама.
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