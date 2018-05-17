Промоутерская компания Хернов отмечает 30-летие в боксе: видео

30 years in the making… Exciting times ahead#TheFutureOfBoxing pic.twitter.com/UjzmltzazU

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 16 травня 2018 р.

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