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Промоутерская компания Хернов отмечает 30-летие в боксе: видео
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Промоутерская компания Хернов отмечает 30-летие в боксе: видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Британская промоутерская компания Matchroom Boxing празднует 30-летие работы на боксёрских рингах и вне их. Интересно, что первоначально Matchroom Sport предпринимателя Барри Херна занималась только снукером, а в кулачные бои пришла немного позднее — для этого была основана компания-дочка Matchroom Boxing. Сейчас компанией занимается 38-летний сын основателя Эдди Херн — ныне наиболее успешный европейский промоутер. В качестве управляющего директора он фокусируется на выполнении компанией эксклюзивных прав трансляции боксёрских поединков до 2021 года на Sky Sports. В Matchroom Boxing подписано немало именитых и не очень бойцов, в том числе Энтони Джошуа, Келл Брук, Каллум Смит, Райан Барнетт, Скотт Куигг, Амир Хан, Дэнни Джейкобс, Джеймс Дигейл, Дерек Чисора, Диллиан Уайт, Рикки Бёрнз и Тони Беллью.
30 years in the making… Exciting times ahead#TheFutureOfBoxing pic.twitter.com/UjzmltzazU
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 16 травня 2018 р.
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