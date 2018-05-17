Джарретт Хёрд дал устное согласие на бой с Келлом Бруком

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом полусреднем весе (до 69,9 кг) американец Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) не прочь помериться силами с британским экс-чемпионом полусредней категории Келлом Бруком (37-2, 26 КО). Последний сам заговорил о возможном поединке против Хёрда, и Джарретт готов удовлетворить желание британца.

«Я видел несколько интервью Келла Брука на YouTube, где он говорит что-то вроде «этот парень Хёрд не так хорош», и что он вышел бы против меня в ринг, если на кону был титул чемпиона мира. Что ж, у меня даже не один, а сразу три титула, и если он хочет подтвердить слова делом, я дам ему такую возможность», — пообещал Хёрд в интервью Sky Sports.

«Разумеется, я хочу собрать все пояса, — подчёркивает Джарретт. — Нам не нужны проходные поединки — только тяжёлые бои, которые приведут к унификации с (чемпионом WBC) Жермеллом Чарло. Вот почему мы хотим Келла Брука. Он немного меньше меня, но уже адаптировался в этой категории. Хороший боец, который умеет всё, но при этом не делает в ринге ничего экстраординарного. На моей стороне превосходство в габаритах, и что бы ни делал Келл, ему не удастся нейтрализовать мои козыри».

Напомним, что Брук официально дебютировал в весе до 69,9 кг в начале марта, быстро и легко расправившись с белорусом Сергеем Рабченко . Хёрду в крайнем поединке 7 апреля пришлось несравнимо тяжелее, но и он записал на счёт победу, вырвав решение судей по итогам 12-раундового соперничества за объединение титулов с кубинцем Эрисланди Лара.

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