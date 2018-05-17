В Тамбове автоинспекторы и боксёр-профессионал провели зарядку для воспитанников подростковых клубов

Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», целью которой является пропаганда здорового образа жизни.

Сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции и отдела ГИБДД УМВД России по городу Тамбову совместно с Центром внешкольной работы подготовили для воспитанников подростковых клубов, которые являются активными участниками различных пропагандистских акций, конкурсов и мероприятий по безопасности дорожного движения, спортивное мероприятие, приуроченное к общероссийской акции. На просьбу автоинспекторов провести мастер-класс для детей охотно откликнулся знаменитый тамбовский спортсмен, боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории, Артур Осипов

Артур, благодаря усиленным тренировкам, добился очень многого в своей жизни. В спортивной карьере молодого спортсмена множество титулов и достижений, он — чемпион России и СНГ 2016 года.

Несмотря на жаркий солнечный день, ребята и девчонки подростковых клубов с интересом выполняли физические упражнения, которые были продемонстрированы титулованным спортсменом. Вместе с детьми зарядку выполнили и автоинспекторы.

В заключение зарядки каждый желающий ребёнок сфотографировался со знаменитым спортсменом и подержал в руках завоёванные Артуром Осиповым в трудных боях на рингах чемпионские пояса.