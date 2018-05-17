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В Тамбове автоинспекторы и боксёр-профессионал провели зарядку для воспитанников подростковых клубов
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В Тамбове автоинспекторы и боксёр-профессионал провели зарядку для воспитанников подростковых клубов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Фото: Мичуринск.RU
Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», целью которой является пропаганда здорового образа жизни.
Сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции и отдела ГИБДД УМВД России по городу Тамбову совместно с Центром внешкольной работы подготовили для воспитанников подростковых клубов, которые являются активными участниками различных пропагандистских акций, конкурсов и мероприятий по безопасности дорожного движения, спортивное мероприятие, приуроченное к общероссийской акции. На просьбу автоинспекторов провести мастер-класс для детей охотно откликнулся знаменитый тамбовский спортсмен, боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории, Артур Осипов.
Артур, благодаря усиленным тренировкам, добился очень многого в своей жизни. В спортивной карьере молодого спортсмена множество титулов и достижений, он — чемпион России и СНГ 2016 года.
Несмотря на жаркий солнечный день, ребята и девчонки подростковых клубов с интересом выполняли физические упражнения, которые были продемонстрированы титулованным спортсменом. Вместе с детьми зарядку выполнили и автоинспекторы.
В заключение зарядки каждый желающий ребёнок сфотографировался со знаменитым спортсменом и подержал в руках завоёванные Артуром Осиповым в трудных боях на рингах чемпионские пояса.
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