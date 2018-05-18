Сборная России одержала победу на международном чемпионате по историческим средневековым боям. Причем женская часть команды сражалась на мечах на менее решительно, чем мужская, передает «МИР 24».
Чтобы иметь возможность конкурировать с сильными и техничными бойцами, девушкам необходимо соблюдать жесткий режим и регулярно тренироваться. Однако все это овеяно романтикой рыцарских романов, которая и приводит женщин в исторические клубы.
«Нелегко для меня. Я помню, что это было тяжело, мне было очень жарко, и я хотела снять все это. Но мое упрямство помешало мне», — призналась капитан женской сборной России по историческому средневековому бою Светлана Федорова.
Основными соперниками россиян на чемпионате по средневековым боям в этом году стали рыцари команды Украины.
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