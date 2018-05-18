Средневековый бой — женская страсть

Сборная России одержала победу на международном чемпионате по историческим средневековым боям. Причем женская часть команды сражалась на мечах на менее решительно, чем мужская, передает «МИР 24».

Чтобы иметь возможность конкурировать с сильными и техничными бойцами, девушкам необходимо соблюдать жесткий режим и регулярно тренироваться. Однако все это овеяно романтикой рыцарских романов, которая и приводит женщин в исторические клубы.

«Нелегко для меня. Я помню, что это было тяжело, мне было очень жарко, и я хотела снять все это. Но мое упрямство помешало мне», — призналась капитан женской сборной России по историческому средневековому бою Светлана Федорова

Основными соперниками россиян на чемпионате по средневековым боям в этом году стали рыцари команды Украины.

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