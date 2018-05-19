Борцы Курак, Локьяев и Киянкин — чемпионы мира среди военнослужащих

В пятницу, 18 мая, в Москве определились первые победители чемпионата мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. Были разыграны медали в четырёх весовых категориях, в пяти из которых первенствовали россияне.