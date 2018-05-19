В пятницу, 18 мая, в Москве определились первые победители чемпионата мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. Были разыграны медали в четырёх весовых категориях, в пяти из которых первенствовали россияне.
Жамболат Локьяев стал лучшим в весе до 60 кг, Алексею Киянкину не было равных в категории до 67 кг, а Адам Курак победил среде спортсменов не тяжелее 72 кг. В весе до 63 кг Санал Семёнов в финальной схватке уступил иранцу Мохамаду Нуорбахш. Золотую медаль в весе до 55 кг завоевал армянин Рудик Мкртчан.