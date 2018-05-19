Федерация бокса России выиграла престижную премию

Федерация бокса России выиграла престижную премию "Лучшие социальные проекты России", сообщает "Советский спорт" . Церемония награждения состоялась 18 мая в Твери.

Организацией был представлен проект под названием "День Бокса". Это ежегодный праздник спорта, который отмечают 22 июля, при поддержке Федерации бокса России.

Федерация бокса России была номинирована в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни", созданная Правительством Российской Федерации в рамках укрепления социальной политки.

Награду получил руководитель департамента по связям с общественностью Виталий Шильников

Ранее экс-чемпион мира по боксу был арестован за кражу алкоголя.