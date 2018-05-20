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Супертяжи Тесленко и Афонин одержали досрочные победы
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Супертяжи Тесленко и Афонин одержали досрочные победы 

Vringe.com 58 минут назад
Фото: Vringe.com
Kansas Star Arena, Малвэйн, штат Канзас, США. Проспекты супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Александр Тесленко (13-0, 11 КО) из Украины и Андрей Афонин (6-0, 3 КО) из России продолжают набивать рекорды победами над джорнименами и гейткиперами — оба одержали досрочные победы во 2-м раунде. Тесленко побил местного ветерана Теренса Марбра (9-6, 7 КО). Быстро установив нужную дистанцию джебом, проспект отлично комбинировал, и запомнился ярким нокаутом — прошла четырёхударная комбинация (два правых оверхенда, левый хук и правый апперкот). Ветеран попытался продолжить поединок, поднялся на ноги, но рефери принял решение остановить схватку.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Тесленко-Марбра (вряд ли появится на сайте)
Россиянину же противостоял некогда неплохой крузер — растолстевший и растренированный кубинец Педро Родригес (23-5, 19 КО). Односторонний поединок неожиданно завершился после того, как Родригес не пожелал выходить на 3-й раунд.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Афонин-Родригес (вряд ли появится на сайте) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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