Ещё
Сборная РФ по боксу победила на международном турнире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная РФ по боксу победила на международном турнире 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА «Новости»
Мужская сборная России заняла первое место в общем зачете международного турнира памяти Константина Короткова, который прошел в Хабаровске, сообщает "Советский спорт".
"Хабаровск стал поистине международной столицей проведения крупных спортивных соревнований. География турнира расширяется с каждым годом, участие принимают спортсмены с разных континентов", — цитирует губернатора региона Вячеслава Шпорта "Хабаровский край сегодня".
На счету российских боксеров 12 медалей. Второе место заняли спортсмены из Филиппин, третье — армянские атлеты.
По итогам соревнований среди женщин первое общекомандное место завоевал Китай, второе — Северная Корея, третье — Филиппины. Россиянки стали обладательницами трех наград.
Всего на турнире приняли участие боксеры из 28 стран.
Газета.Ru: последние новости
Боксер шокировал видео с изувеченным лицом Чемпион WBA Джошуа: мне не интересен Поветкин Канадец Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBC
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон обратился к британцам в связи с ЧМ в России34
Британские ультрас обещают «дать бой русским» на ЧМ-201847
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля1
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие96
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО94
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение