Сборная РФ по боксу победила на международном турнире 

Мужская сборная России заняла первое место в общем зачете международного турнира памяти Константина Короткова, который прошел в Хабаровске, сообщает "Советский спорт".
"Хабаровск стал поистине международной столицей проведения крупных спортивных соревнований. География турнира расширяется с каждым годом, участие принимают спортсмены с разных континентов", — цитирует губернатора региона Вячеслава Шпорта "Хабаровский край сегодня".
На счету российских боксеров 12 медалей. Второе место заняли спортсмены из Филиппин, третье — армянские атлеты.
По итогам соревнований среди женщин первое общекомандное место завоевал Китай, второе — Северная Корея, третье — Филиппины. Россиянки стали обладательницами трех наград.
Всего на турнире приняли участие боксеры из 28 стран.