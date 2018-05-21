Хайме Мунгуйя проведёт защиту против Лиама Смита в США: названы возможные даты

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) проведёт первую защиту титула против обязательного претендента и бывшего обладателя этого титула британца Лиама Смита (26-1-1, 14 КО) 21 или 28 июля в рамках вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions в Калифорнии (США), сообщает BoxingNews24.

Мунгуйя завоевал титул 12 мая в Нью-Йорке, беспощадно забив в 4-х раундах Садама Али , для которого это была первая защита. Стоит отметить, что изначально соперником Али должен был стать именно Смит, получивший травму незадолго до поединка.

Смит потерял титул в сентябре 2016 года, уступив нокаутом (КО 8) Канело Альваресу. Обязательным претендентом он стал благодаря двум подряд победам над соотечественником Лиамом Уильямсом

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