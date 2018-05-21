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Хайме Мунгуйя проведёт защиту против Лиама Смита в США: названы возможные даты
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Хайме Мунгуйя проведёт защиту против Лиама Смита в США: названы возможные даты 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) проведёт первую защиту титула против обязательного претендента и бывшего обладателя этого титула британца Лиама Смита (26-1-1, 14 КО) 21 или 28 июля в рамках вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions в Калифорнии (США), сообщает BoxingNews24.
Мунгуйя завоевал титул 12 мая в Нью-Йорке, беспощадно забив в 4-х раундах Садама Али, для которого это была первая защита. Стоит отметить, что изначально соперником Али должен был стать именно Смит, получивший травму незадолго до поединка.
Смит потерял титул в сентябре 2016 года, уступив нокаутом (КО 8) Канело Альваресу. Обязательным претендентом он стал благодаря двум подряд победам над соотечественником Лиамом Уильямсом.
Читайте также: Хайме Мунгуйя: Мечта — завоевать зелёно–золотой пояс WBC  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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