В Южном Тушине дадут мастер-класс по актерскому мастерству

Культурный центр «Салют» района Южное Тушино приглашает всех желающих на мастер-класс по актерскому мастерству. Бесплатное открытое занятие состоится 27 мая. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— На мастер-класс приглашают любительский театр-студия «Лирика» и студия сценической речи «Монолог», — пояснила Татьяна Кучеренко . — Участники поупражняются в сценической речи и сценическом движении. Научатся свободно общаться, поражать всех красноречием и поставленным голосом, импровизировать и выступать перед большой аудиторией.

Открытое занятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 12.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.