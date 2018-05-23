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В Южном Тушине дадут мастер-класс по актерскому мастерству
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В Южном Тушине дадут мастер-класс по актерскому мастерству 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Салют» района Южное Тушино приглашает всех желающих на мастер-класс по актерскому мастерству. Бесплатное открытое занятие состоится 27 мая. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— На мастер-класс приглашают любительский театр-студия «Лирика» и студия сценической речи «Монолог», — пояснила Татьяна Кучеренко. — Участники поупражняются в сценической речи и сценическом движении. Научатся свободно общаться, поражать всех красноречием и поставленным голосом, импровизировать и выступать перед большой аудиторией.
Открытое занятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 12.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.
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