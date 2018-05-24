Бой Гассиев — Усик может пройти в Москве

Федерация бокса России ( ФБР ) предложила провести поединок между российским боксером Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве, сообщает ТАСС

Руководство Всемирной суперсерии бокса должно принять решение по месту проведения боя на следующей неделе.

"Мы сделали предложение о проведении боя в Москве. Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение.

Помимо Москвы есть варианты — Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник", — заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев

Изначально бой Гассиев — Усик должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был отменен из-за травмы украинского спортсмена.

Ранее сообщалось, что боец UFC Карлос Кондит передумал завершать карьеру.