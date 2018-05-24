Федерация бокса России (ФБР) предложила провести поединок между российским боксером Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве, сообщает ТАСС.
Руководство Всемирной суперсерии бокса должно принять решение по месту проведения боя на следующей неделе.
"Мы сделали предложение о проведении боя в Москве. Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение.
Помимо Москвы есть варианты — Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник", — заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев
Изначально бой Гассиев — Усик должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был отменен из-за травмы украинского спортсмена.
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