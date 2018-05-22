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Не Коробов? Постановление WBC: Бенавидес сразится с Дирреллом
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Не Коробов? Постановление WBC: Бенавидес сразится с Дирреллом 

Vringe.com 54 минуты назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, вторую защиту чемпионского титула по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Давид Бенавидес (20-0, 17 КО) планировал провести против россиянина Матвея Коробова (28-1, 14 КО), сделавшего себе имя в любительском боксе. Коробов — двукратный чемпион мира, чемпион Европы, участник ОИ-2008 в Пекине (Китай)).
Бой Бенавидес−Коробов должен был состояться 28 июля в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в андеркарде у чемпионов-легковесов Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) и Роберта Истера (21-0, 14 КО).
По данным BoxingScene, во Всемирном боксёрском совете (WBC) решили навязать Бенавидесу другого оппонента — соотечественника Энтони Диррелла (32-1-1, 24 КО).
Напомним, именно Дирреллу предстояло в бою с Бенавидесом определить чемпиона мира по версии WBC, но в преддверии боя Энтони травмировался и его заменил слаггер из Румынии Роналд Гаврил (18-3, 14 КО).
Источник уточняет: пока что неизвестно, заменит ли Диррелл Коробова или встретится с победителем боя Бенавидес−Коробов.
Но отметим, что командам Бенавидеса и Диррелла предоставлен дэдлайн до 22 июня — если стороны не сумеют договориться полюбовно, будут назначены промоутерские торги. Сторона победившая на торгах получит первоочередное право организации боя.
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