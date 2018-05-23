Хайме Мунгуйя мечтает о бое с Канело Альваресом

Новоиспечённый чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) очертил глобальные карьерные планы. 21-летний тихуанец, которого до разгромной победы над Садамом Али 12 мая не особо знали в боксёрских кругах, метит прямиком в легенды и рассчитывает на поединок со звёздным соотечественником Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО), выступающим на категорию выше.

«Я хочу быть следующим мексиканским кумиром наподобие Хулио Сесара Чавеса , которому я очень признателен. Хочу быть легендой, но, конечно, не прямо сейчас, а через несколько лет. Нам просто нужно продолжать работать, — цитирует Хайме BoxingScene. — Самое главное, что я усвоил, — нужно быть скромным. Не знаю, харизма это или что-то другое, но где бы я ни очутился, у меня там есть друзья. Я общительный парень, добр ко всем и чувствую себя в своей тарелке».

«У меня есть и рост, и габариты для выступления в среднем весе, и я мечтаю однажды провести бой с Канело Альваресом. Бой двух мексиканцев привлекателен, поскольку приковывает к себе повышенное внимание, и я думаю, мы бы устроили классный поединок», — добавил он.

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