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Титов: в рамках шоу RCC могут выступить Юриоркис Гамбоа и Орландо Салидо
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Титов: в рамках шоу RCC могут выступить Юриоркис Гамбоа и Орландо Салидо 

Чемпионат.com 3 часа назад
Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов рассказал о ближайших планах своих подопечных. По словам Титова, в рамках грядущих шоу компании на российский ринг могут выйти такие известные бойцы с мировым именем, как кубинец Юриоркис Гамбоа и мексиканец Орландо Салидо.
«Сразиться за титул чемпиона мира в ближайшее время должен был Павел Маликов. Но он, к сожалению, проиграл на подступах к этой цели. Также мы ведём переговоры, чтобы уже летом устроить бои за звание чемпиона мира Магомеду Курбанову и Шавкату Рахимову. Также мы планируем большие поединки с громкими именами и для других наших ребят.
Ведём переговоры с такими известными бойцами, как кубинец Юриоркис Гамбоа и мексиканец Орландо Салидо, чтобы они под конец года сразились с нашими подопечными Мухаммадхаджой Якубовым и Михаилом Алексеевым. Причём мы рассматриваем варианты организации боёв для своих боксёров как в России, так и в Америке. Сейчас идёт процесс получения виз для некоторых наших подопечных», — сказал Титов.
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