Ещё
Тренер: Алоян проведет следующий бой в конце сентября — начале октября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: Алоян проведет следующий бой в конце сентября — начале октября 

Советский спорт 6 часов назад
«Михаил Алоян свой следующий бой проведет, скорее всего, в конце сентября — начале октября. Он будет боксировать в легчайшей весовой категории, до 118 фунтов (до 53,53 килограммов). И, возможно, это будет большой бой — или элиминатор, или бой за звание чемпиона мира», — сообщил личный тренер боксера Эдуард Кравцов, которого цитирует «Р-Спорт».
Двукратный чемпион мира Алоян одержал на профессиональном ринге четыре победы. 3 февраля в Сочи россиянин защитил титул чемпиона по версии WBA International, нанеся поражение никарагуанцу Александру Эспиносе.
«У Михаила сейчас все в порядке, около двух недель назад он прошел плановое обследование в Германии. Все показатели в норме, мы тренируемся и уже добавляем элементы специальной работы. А с середины июня мы приступим к полноценной специальной подготовке», — добавил тренер Алояна.
Советский спорт: последние новости
Федерация бокса России получила престижную премию «Лучшие социальные проекты России» Александр Гвоздик: Следующим оппонентом Стивенсона должен быть я Мирко Филипович снят с турнира Bellator
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поддержали Родченкова8
Слава гремит: Загитова затмила Медведеву
Роналду чудом избежал смерти11
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие106
Футбольный талант умер, помочившись в канал133
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение