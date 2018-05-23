Тренер: Алоян проведет следующий бой в конце сентября — начале октября

Михаил Алоян свой следующий бой проведет, скорее всего, в конце сентября — начале октября. Он будет боксировать в легчайшей весовой категории, до 118 фунтов (до 53,53 килограммов). И, возможно, это будет большой бой — или элиминатор, или бой за звание чемпиона мира», — сообщил личный тренер боксера Эдуард Кравцов , которого цитирует «Р-Спорт».

Двукратный чемпион мира Алоян одержал на профессиональном ринге четыре победы. 3 февраля в Сочи россиянин защитил титул чемпиона по версии WBA International, нанеся поражение никарагуанцу Александру Эспиносе.

«У Михаила сейчас все в порядке, около двух недель назад он прошел плановое обследование в Германии. Все показатели в норме, мы тренируемся и уже добавляем элементы специальной работы. А с середины июня мы приступим к полноценной специальной подготовке», — добавил тренер Алояна.