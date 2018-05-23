Ещё
Супертяжёлый проспект Иван Дычко будет бить экс-претендента из США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супертяжёлый проспект Иван Дычко будет бить экс-претендента из США 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бронзовый медалист Олимпиад в Лондоне (2012) и Рио (2016) супертяжеловес Иван Дычко (5-0, 3 КО), который дебютировал в профибоксе в конце прошлого сентября, следующий поединок проведёт 16 июня на ринге арены The Coliseum Санкт-Петербурге (США). Об этом со ссылкой на команду 27-летнего казахстанца сообщил ресурс BoxingScene.
В противниках у Дычко после серии джорнименов — ещё один безнадёга: 32-летний бывший претендент на титул чемпиона мира Майкл Марроне (21-8, 15 КО), который из 11 последних боёв проиграл 9, причём все, кроме одного, — нокаутом.
В 2011 году Марроне спустился в крузервейт, где пытался отобрать пояс WBA у Гильермо Джонса, но проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде. Несмотря на тенденции последних лет, Майк проигрывал не самым безвестным лицам, в том числе Шеннону Бриггсу, Дэваррилу Уильямсону, Франческо Пьянету и Чарльзу Мартину.
Читайте также: Команда Дычко в восторге: Скоро Иван покажет миру свой арсенал
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Наоя Иноуэ не против снести высоченного Макдоннелла с одного удара Четвёртый пояс для «Ловца снов» С миру по нитке: Дэвис хочет покорить новый вес, Мок подерётся с Йылдырымом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поддержали Родченкова8
Слава гремит: Загитова затмила Медведеву
Роналду чудом избежал смерти11
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие106
Футбольный талант умер, помочившись в канал133
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение