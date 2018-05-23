Супертяжёлый проспект Иван Дычко будет бить экс-претендента из США

Бронзовый медалист Олимпиад в Лондоне (2012) и Рио (2016) супертяжеловес Иван Дычко (5-0, 3 КО), который дебютировал в профибоксе в конце прошлого сентября, следующий поединок проведёт 16 июня на ринге арены The Coliseum Санкт-Петербурге (США). Об этом со ссылкой на команду 27-летнего казахстанца сообщил ресурс BoxingScene.

В противниках у Дычко после серии джорнименов — ещё один безнадёга: 32-летний бывший претендент на титул чемпиона мира Майкл Марроне (21-8, 15 КО), который из 11 последних боёв проиграл 9, причём все, кроме одного, — нокаутом.

В 2011 году Марроне спустился в крузервейт, где пытался отобрать пояс WBA у Гильермо Джонса , но проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде. Несмотря на тенденции последних лет, Майк проигрывал не самым безвестным лицам, в том числе Шеннону Бриггсу, Дэваррилу Уильямсону, Франческо Пьянету и Чарльзу Мартину

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