Анкахас и Яфаи защитили титулы чемпионов на турнире во Фресно

В ночь с 26 на 27 мая во Фресно (штат Калифорния, США) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошли два титульных боя во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Филиппинец Джервин Анкахас защитил титул по версии IBF от посягательств соотечественника Йонаса Султана, одолев того единогласным решением судей — 119:109, 117:111, 119:109. В главном бою вечера чемпион мира по версии WBA Super во втором наилегчайшем весе, Халид Яфай, уже в третий раз защищал титул.