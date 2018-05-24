Нижегородец стал пятикратным чемпионом мира по историческому средневековому бою

Как отмечается в сообщении, девятая «Битва наций» прошла в замке Санта Севера в Италии. В турнире приняли участие более 30 сборных со всего мира.

В рамках турнира проходят бои «1 на 1», групповые командные соревнования «5 на 5» и «21 на 21». Бойцы могут использовать любое оружие, имеющее аналог в истории: мечи, топоры, алебарды, фальшионы, шестоперы. В качестве защиты используются доспехи.

Сергей Курицын представляет нижегородское отделение самого известного в стране клуба исторической реконструкции «Берн». В этом году он защитил чемпионский титул, в пятый раз став победителем мирового первенства.

В составе сборной России Сергей завоевал первое место в королевской дисциплине «21 на 21», а также командных боях «5 на 5». Кроме того, Курицын стал самым результативным бойцом турнира в массовых номинациях.

Национальная сборная России одержала победу в общем зачете, завоевав 14 золотых медалей из 17 возможных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ОКБМ Африкантов».