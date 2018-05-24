Ещё
Нижегородец стал пятикратным чемпионом мира по историческому средневековому бою
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородец стал пятикратным чемпионом мира по историческому средневековому бою 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Инженер-конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Курицын стал пятикратным победителем чемпионата мира по историческому средневековому бою «Битва наций -2018». Об этом сообщили в пресс-службе АО «ОКБМ Африкантов».
Как отмечается в сообщении, девятая «Битва наций» прошла в замке Санта Севера в Италии. В турнире приняли участие более 30 сборных со всего мира.
В рамках турнира проходят бои «1 на 1», групповые командные соревнования «5 на 5» и «21 на 21». Бойцы могут использовать любое оружие, имеющее аналог в истории: мечи, топоры, алебарды, фальшионы, шестоперы. В качестве защиты используются доспехи.
Сергей Курицын представляет нижегородское отделение самого известного в стране клуба исторической реконструкции «Берн». В этом году он защитил чемпионский титул, в пятый раз став победителем мирового первенства.
В составе сборной России Сергей завоевал первое место в королевской дисциплине «21 на 21», а также командных боях «5 на 5». Кроме того, Курицын стал самым результативным бойцом турнира в массовых номинациях.
Национальная сборная России одержала победу в общем зачете, завоевав 14 золотых медалей из 17 возможных.
Фото предоставлено пресс-службой АО «ОКБМ Африкантов».
Newsroom24: последние новости
Нижегородская «Спарта» снова уступила «Северянке» в Высшей лиге «А» «Нижегородское объединение клубов пород» исключено из федерации любительского собаководства Панов наградил призера юношеского первенства Европы по греко-римской борьбе Артема Морозова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали правоту Родченкова109
Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны59
Он ждал этого 13 лет9
Футбольный талант умер, помочившись в канал134
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение