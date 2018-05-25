Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»

Американский боксер Эдриен Бронер отказался подписывать контракт с промоутером Эдди Хирном на проведение трех поединков за общую сумму в $6,75 млн, передает "Советский спорт".
В своем инстаграме американец опубликовал подробности соглашения, которое ему предлагал Хирн. в частности, за поединок 1 сентября 2018 года он мог получить $2 млн, за бой 2 марта 2019 года ему полагалось $2,25 млн, а за третий бой, который должен был состояться 3 сентября 2019 года, — $2,5 млн
По мнению Бронера, данные условия являются "рабскими". Кроме того, боксер отметил, что компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия.
В карьере 28-летнего американца, который является бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях, 33 победы в 38 поединках.