Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»

Чернокожий боксер сравнил предложенный ему контракт с рабством

Американский боксер Эдриен Бронер отказался подписывать контракт с промоутером Эдди Хирном на проведение трех поединков за общую сумму в $6,75 млн, передает "Советский спорт"

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner) 23 Май 2018 в 1:27 PDT В своем инстаграме американец опубликовал подробности соглашения, которое ему предлагал Хирн. в частности, за поединок 1 сентября 2018 года он мог получить $2 млн, за бой 2 марта 2019 года ему полагалось $2,25 млн, а за третий бой, который должен был состояться 3 сентября 2019 года, — $2,5 млн

По мнению Бронера, данные условия являются "рабскими". Кроме того, боксер отметил, что компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия.

В карьере 28-летнего американца, который является бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях, 33 победы в 38 поединках.