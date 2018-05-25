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Умер Брендан Ингл
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Умер легендарный боксер и тренер Брендан Ингл 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Ring TV
Легендарный британский боксер и тренер Брендан Ингл умер на 78-м году жизни, сообщает "Советский спорт".
По информации Boxing News, причиной смерти известного ирландского наставника стало кровоизлияние в мозг.
Ингл был известен своей боксерской школой, в которой он создал уникальные методы обучения боксу.
Его учениками были такие боксеры, как Насим Хамед, Джонни Нельсон, Эрол Грэм, Джуниор Уиттер, Келл Брук и другие.
"Брендан был хорошим учителем. Он был способен разбудить во мне уверенность в себе. Он мог заставить вас поверить в то, что вы можете делать все, что захотите, что вы можете выиграть бой, даже не касаясь своего противника. Он научил меня всему", — сказал Грэм.
На данный момент школой бокса Ингла заведуют его сыновья Доминик и Джон.
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