Умер Брендан Ингл

Умер легендарный боксер и тренер Брендан Ингл

Легендарный британский боксер и тренер Брендан Ингл умер на 78-м году жизни, сообщает "Советский спорт"

По информации Boxing News, причиной смерти известного ирландского наставника стало кровоизлияние в мозг.

Ингл был известен своей боксерской школой, в которой он создал уникальные методы обучения боксу.

Его учениками были такие боксеры, как Насим Хамед, Джонни Нельсон, Эрол Грэм, Джуниор Уиттер, Келл Брук и другие.

"Брендан был хорошим учителем. Он был способен разбудить во мне уверенность в себе. Он мог заставить вас поверить в то, что вы можете делать все, что захотите, что вы можете выиграть бой, даже не касаясь своего противника. Он научил меня всему", — сказал Грэм.

На данный момент школой бокса Ингла заведуют его сыновья Доминик и Джон.