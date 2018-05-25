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Впервые в Пскове состоится турнир по киберспорту «Бой с чемпионом»
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Впервые в Пскове состоится турнир по киберспорту «Бой с чемпионом» 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Как рассказал боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпионом Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO, цель такого мероприятия — заинтересовать киберспортсменов реальным спортом. Акавов будет принимать непосредственное участие в соревновании. Игры пройдут внутри борцовской клетки на настоящем ринге.
Играть предстоит в симулятор UFC 3. Это симулятор боев ММА.
«Может это подстегнет ребят ходить в зал заниматься. И для нас это интересный опыт, новые эмоции. Конечно, в компьютерных играх нет ничего плохого, это лучше, чем иметь вредные привычки», — подчеркнул Акавов.
Мероприятие пройдет 31 мая.
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