Тренер: самым сильным соперником в карьере боксера Поветкина был Владимир Кличко

Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве. Победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.

"Думаю, что Владимир Кличко был самым сильным соперником Александра на данный момент в плане искусства боксирования и статуса. [Британец Энтони] Джошуа, конечно, пока не имеет такого рейтинга и такой известности, которые были у Владимира", — сказал Кирпа.

В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.