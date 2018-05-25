Тренер: самым сильным соперником в карьере боксера Поветкина был Владимир Кличко 

ТАСС, 25 мая. Для российского боксера Александра Поветкина самым сильным соперником в карьере в плане искусства боксирования и статуса был украинец Владимир Кличко. Такое мнение высказал личный тренер Поветкина Иван Кирпа, чьи слова приводит "Газета.Ru".
Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве. Победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.
"Думаю, что Владимир Кличко был самым сильным соперником Александра на данный момент в плане искусства боксирования и статуса. [Британец Энтони] Джошуа, конечно, пока не имеет такого рейтинга и такой известности, которые были у Владимира", — сказал Кирпа.
В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.