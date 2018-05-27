Фото: монгольский «Король» и экс-чемпион Мендес — в нокаут-шоу от Хэймона

26 мая в Билокси (штат Миссисипи, США) в рамках шоу Premier Boxing Champions Эла Хэймона бывший чемпион мира Архенис Мендес (25-5-1, 12 КО) из Доминиканской Республики в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) разбил некогда перспективного Эдди Рамиреса (17-2, 11 КО) из США, а серебряный призёр ОИ-2012 (Лондон, Великобритания) монгольский проспект Тугстсогт «Король Туг» Ньямбаяр (10-0, 9 КО) в рамках второго полулёгкого веса (до 59 кг) впечатляюще быстро расправился с бывшим «временным» чемпионом из Колумбии Оскаром Эскандоном (25-4, 17 КО).

Фотогалерея богатого на нокдауны вечера бокса — от BoxingScene.com и Дерика Хинглса

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мендес-Рамирес ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ньямбаяр-Эскандон Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.