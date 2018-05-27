Ещё
Фото: монгольский «Король» и экс-чемпион Мендес — в нокаут-шоу от Хэймона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: монгольский «Король» и экс-чемпион Мендес — в нокаут-шоу от Хэймона 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
26 мая в Билокси (штат Миссисипи, США) в рамках шоу Premier Boxing Champions Эла Хэймона бывший чемпион мира Архенис Мендес (25-5-1, 12 КО) из Доминиканской Республики в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) разбил некогда перспективного Эдди Рамиреса (17-2, 11 КО) из США, а серебряный призёр ОИ-2012 (Лондон, Великобритания) монгольский проспект Тугстсогт «Король Туг» Ньямбаяр (10-0, 9 КО) в рамках второго полулёгкого веса (до 59 кг) впечатляюще быстро расправился с бывшим «временным» чемпионом из Колумбии Оскаром Эскандоном (25-4, 17 КО).
Фотогалерея богатого на нокдауны вечера бокса — от BoxingScene.com и Дерика Хинглса
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мендес-Рамирес ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ньямбаяр-Эскандон Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
M-1 Challenge 92: Доскальчук отстоял титул, Харитонов победил неоднозначно Видео боя: Альберто Мелиан — Серхио Соса Торги не понадобились — Портер и Гарсиа договорились о поединке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством10
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе27
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов42
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Загитова рассказала о первом дне с акита-ину9
Видео
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение