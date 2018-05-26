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Майк Замбидис: самый жестокий боец в мире
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Майк Замбидис: самый жестокий боец в мире 

Don't Panic 26 минут назад
Фото: Don't Panic
73 боя, 69 нокаутов. Воин из книги рекордов Гиннеса, Майк Замбидис, Железный Майк, Грек — он навсегда вошел в анналы спорта как один из самых жестоких и жестких бойцов мира.
Уже к первым двум поединкам Майк сформировал собственную систему боя, которая не оставляла сопернику никаких шансов на победу.
Прижать оппонента к канатам и отвесить серию пушечных хуков и апперкотов такой силы, будто они прилетают прямиком из ада — вот стиль Железного Майка.
Сетокан-карате, панкратион, муай-тай, бокс: в свое время этот парень тренировал все, до чего только мог дотянуться. И в ринге ему оставалось только пожинать плоды постоянных тренировок.
В общей сложности, Замбидис провел примерно десять лет в числе лучших бойцов планеты. В 2013 он стал чемпионом мира в весе 71 килограмм (по версии SuperKombat) — неплохое завершение карьеры для парня, которого многие до сих пор считают самым жестоким воином ММА.
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