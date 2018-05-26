Ещё
Определились чемпионы Москвы по боксу среди мужчин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определились чемпионы Москвы по боксу среди мужчин 

Чемпионат.com 2 часа назад
26 мая в УСК «Крылья Советов» состоялись решающие поединки чемпионата Москвы по боксу. Его победители станут участниками чемпионата России.
В весовой категории до 49 кг золотую медаль чемпионата получил Виктор Кулдошин, который был единственным бойцом дивизиона. В весе до 52 кг чемпионом стал Эрик Гаспарян, его соперник не вышел на бой по состоянию здоровья. Во всех остальных парах финальные бои состоялись.
До 56 кг: Аршак Товмасян — Фаик Гасанов — победа Товмасяна До 60 кг: Владимир Стрыгин — Леван Хасая — победа Стрыгина До 64 кг: Борис Шикунов — Сандал Санданов — победа Шикунова До 69 кг: Радмир Абдурахманов — Турал Кулиев — победа Абдурахманова До 81 кг: Бахтиер Холов — Владимир Мазур — победа Холова До 91 кг: Владимир Ревуцкий — Тимур Вальев — победа Ревуцкого 91+: Виталий Кудухов — Хожиакбар Мамаков — победа Кудухова.
Чемпионат.com: последние новости
Джошуа не исключил своего дебюта в MMA Тим Цзю нокаутировал Сиву и защитил титул WBC Asian Boxing Council Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в тяжёлом весе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна драка болельщиков произошла в Киеве104
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов4
Российских фанатов обвинили в избиении британцев в Киеве169
«Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов4
Футболист убил бывшую девушку и покончил с собой25
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение