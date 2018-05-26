Определились чемпионы Москвы по боксу среди мужчин 

26 мая в УСК «Крылья Советов» состоялись решающие поединки чемпионата Москвы по боксу. Его победители станут участниками чемпионата России.
В весовой категории до 49 кг золотую медаль чемпионата получил Виктор Кулдошин, который был единственным бойцом дивизиона. В весе до 52 кг чемпионом стал Эрик Гаспарян, его соперник не вышел на бой по состоянию здоровья. Во всех остальных парах финальные бои состоялись.
До 56 кг: Аршак Товмасян — Фаик Гасанов — победа Товмасяна До 60 кг: Владимир Стрыгин — Леван Хасая — победа Стрыгина До 64 кг: Борис Шикунов — Сандал Санданов — победа Шикунова До 69 кг: Радмир Абдурахманов — Турал Кулиев — победа Абдурахманова До 81 кг: Бахтиер Холов — Владимир Мазур — победа Холова До 91 кг: Владимир Ревуцкий — Тимур Вальев — победа Ревуцкого 91+: Виталий Кудухов — Хожиакбар Мамаков — победа Кудухова.