Определились чемпионы Москвы по боксу среди мужчин

26 мая в УСК «Крылья Советов» состоялись решающие поединки чемпионата Москвы по боксу. Его победители станут участниками чемпионата России.

В весовой категории до 49 кг золотую медаль чемпионата получил Виктор Кулдошин, который был единственным бойцом дивизиона. В весе до 52 кг чемпионом стал Эрик Гаспарян, его соперник не вышел на бой по состоянию здоровья. Во всех остальных парах финальные бои состоялись.