Президент WBС: Судьба реванша между Головкиным и Альваресом в руках чемпиона

Президент WBC Маурисио Сулейман продолжает оказывать давление на своего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) — функционер надеется, что казахстанец встретится в реванше с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Напомним, первый бой состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью.

Стороны Альвареса и Головкина были близки к подписанию контракта на второй поединок (15 сентября), но зашли в тупик в вопросе распределения призового фонда — чемпион требует половину, претендент согласен отдать 35%.

«Думаю, во власти Головкина сделать так, чтобы реванш состоялся, — делится своими соображениями Сулейман. — А затем, непосредственно в ринге, Геннадий сможет доказать, что именно он является лучшим в дивизионе. Их первый поединок получился невероятным, и болельщики хотят продолжения банкета. Мир бокса заслуживает того, чтобы реванш состоялся».

«Мне никак не понять, почему контракт на реванш до сих пор не подписан. Всё готово для того, чтобы бойцы встретились вновь в сентябре. Предлагаю обеим сторонам закопать топор войны, вернуться за стол переговоров и подписать контракт на поединок», — цитирует Сулеймана официальный сайт WBC.

Читайте также: Без Головкина. Названы все потенциальные соперники Канело Альвареса на сентябрь

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.