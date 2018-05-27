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Ну и пускай Головкин дерётся с Деревянченко за $1 млн — Оскар
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Ну и пускай Головкин дерётся с Деревянченко за $1 млн — Оскар 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Судя по всему, матч-реванш между лидером среднего веса (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) если и состоится, то не 15 сентября, а не ранее 4 мая 2019 года. На такое развитие событий сайту изданния The Ring Magazine толсто намекнул промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя.
«После всех их требований, после того, как Канело прошёл дополнительные тесты, подписался на программу VADA и так далее, нам более чем явно — GGG просто боится. Он банально не хочет больше драться с Канело. Контракт у них уже шесть недель, так что всё ясно», — подливает масла в огонь Оскар.
«Том Леффлёр сказал мне, что GGG не хочет драться. Именно это Том и сказал, — vRINGе подозревает, что читателям стоит дождаться гневного «ничего я такого не говорил» от промоутера Головкина. — Но лучшего предложения, чем сейчас, они не получат. GGG заработал бы за реванш крупнейший гонорар в карьере. Вместо этого они возятся с IBF и собираются выйти на претендента (Сергея Деревянченко), чей рекорд — 11-0. Да без проблем: иди и дерись с ним за миллион долларов».
Напомним, бой GGG и Канело прошлой осенью закончился неудовлетворительной для Головкина ничьёй.
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По его словам, раз такое дело, их команде ничего не остаётся, как «двигаться вперёд и начинать обзванивать разный народ — представителей Дэниела Джейкобса, Жермалла Чарло и Гэри О'Салливана».
Президент GBP Эрик Гомес вторит боссу: «С человеком О'Салливана я уже разговаривал, им интересно. Пока не пытались связаться с Чарло, но свяжемся. С (промоутером Джейкобса) Эдди Херном поговорил, ну и с Фрэнком Уоррненом (промоутер чемпиона WBO Билли Джо Сондерса) также».
Из озвученного списка наиболее вероятным противником Канело на бой в начале осени является ирландец О'Салливан. Место встречи (предположительно) — T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
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