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M-1 Challenge 92: Доскальчук отстоял титул, Харитонов победил неоднозначно
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M-1 Challenge 92: Доскальчук отстоял титул, Харитонов победил неоднозначно 

Vringe.com 25 мая 2018
Фото: Vringe.com
Санкт-Петербург, Россия. В главном событии турнира M-1 Challenge 92 известный российский тяжеловес Сергей Харитонов (28-6) одержал неоднозначную победу техническим решением над соотечественником Антоном Вязигиным (9-3).
В первом раунде Вязигину удалось перевести Сергея в партер и там забрать спину, но все его попытки провести удушающий оказались безрезультатными, и в итоге Харитонов благодаря удачному манёвру оказался сверху. Существенной выходы Сергей из своего положения не получил, но контроль был за ним.
Вскоре после начала раунда Антон попал Харитонову пальцем в глаз, и Сергей не смог продолжить поединок. Победителя было решено определить по мнению судей, и большинством голосов им был объявлен Харитонов.
После боя бойцы на словах сразу же договорились о реванше на июльском турнире в Ингушетии.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Харитонов-Вязигин (появится позже)
В соглавном поединке турнира украинец Александр Доскальчук (9-1) отстоял титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе, победив казахстанца Армана Ашимова (9-3). Доскальчук владел преимуществом, преимущественно в партере, но бой всё равно получался упорным. К разочарованию зрителей, после второго раунда Ашимов отказался от продолжения, сославшись на травму руки, и досрочная победа была присуждена украинцу.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Доскальчук-Ашимов (появится позже)
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