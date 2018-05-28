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Украинский морпех, пропавший в боях под Мариуполем, нашелся
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Украинский морпех, пропавший в боях под Мариуполем, нашелся 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.
«С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся», — отметил Шубец.
Как отмечается, в настоящее время состояние здоровья армейца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
27 мая в 36-й отдельной бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего.
Сегодня в ООС сообщили, что интенсивность обстрелов в Донбассе пошла на спад. В то же время два бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила погибли во время проведения операции в составе ООС под Горловкой.
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