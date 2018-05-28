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Боксер Папин проведет следующий поединок против Шихепо 23 июня в Жуковке
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Боксер Папин проведет следующий поединок против Шихепо 23 июня в Жуковке 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 мая. Российский боксер Алексей Папин проведет свой следующий поединок против Вильберфорса Шихепо из Намибии 23 июня в подмосковной Жуковке. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», представителем которой является Папин.
Бой Папина и Шихепо в первом тяжелом весе пройдет в рамках боксерского шоу «Проспект». Встреча состоится в «Академии бокса Флойда Мэйуэзера», начало — 19:00 мск.
Папин в 2017 году провел четыре поединка на профессиональном ринге и во всех одержал досрочные победы. В своем последнем бое в ноябре 2017 года он в первом раунде нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона мира украинца Исмаила Силлаха. Всего в послужном списке 30-летнего россиянина девять побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.
На счету 35-летнего Шихепо 25 побед (18 нокаутом) и девять поражений.
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