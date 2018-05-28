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Сауль Альварес прошёл допинг-тест: инсайдер сообщил результаты
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Сауль Альварес прошёл допинг-тест: инсайдер сообщил результаты 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49-1-2, 34 КО) успешно прошёл допинг-тест, проведённый Атлетической комиссией штата Невада 10 дней назад в Мексике. Об этом сообщает BoxingNews24 со ссылкой на обозревателя-инсайдера Дэна Рафаэля.
Напомним, что в феврале этого года две допинг-пробы Альвареса оказались положительными на запрещённое вещество кленбутерол. Впоследствии боксёр отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным, а Комиссия наложила на него 6-месячную дисквалификацию. В то же время, анализ волосяных луковиц мексиканца, проведённый независимой лабораторией, позволил прийти к выводу, что кленбутерол не применялся Саулем сознательно и/или на протяжении длительного периода времени.
Очередной выход Альвареса в ринг запланирован на 15 сентября. И, очевидно, это уже не будет реванш с Головкиным.
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