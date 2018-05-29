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Воронежская спортсменка рассказала о подготовке к бою за титул чемпионки мира WBC
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Воронежская спортсменка рассказала о подготовке к бою за титул чемпионки мира WBC 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Соперницей Татьяны Зражевской станет Габриэлла Буса из Венгрии. Воронежская спортсменка Татьяна Зржевская сразится в немецком городе Мюнхен за титул чемпионки мира по боксу в субботу, 16 июня. Соперницей Татьяны станет Габриэлла Буса из Венгрии, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» боксёр во вторник, 29 мая. Для Зржевской это будет седьмой бой на профессиональном ринге, и цена победы высока — титул чемпионки мира по версии WBC International. — Бой будет сложным — Габриэлла Буса опытнее меня, она в мировом рейтинге девятая, а я — 28. Соперница выше меня ростом, у неё интересная и сложная манера ведения боя — к себе не подпускает. Мне придётся поддавливать, больше на неё идти. Моя задача обхитрить её, а её задача — обхитрить меня, — рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» Татьяна Зржевская. Своими же преимуществами перед венгеркой воронежская спортсменка считает силу, скорость и, «конечно же, мотивацию — такой титул на кону». У Татьяны Зржевской последний бой на профессиональном ринге был полгода назад, и всё это время боксёр усердно готовилась по общей программе. Имя соперницы в битве за титул чемпионки мира узнали только в мае — и теперь боксёр «плотно работает под неё». Зржевская занимается шесть дней в неделю по две тренировки в день. Екатерина Трещикова
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