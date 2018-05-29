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Канело Альварес готов драться с Сондерсом в сентябре — промоутер
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Канело Альварес готов драться с Сондерсом в сентябре — промоутер 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
В декабре прошлого года британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) отправился защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) в Канаду против экс-чемпиона Давида Лемьё и к удивлению многих буквально деклассировал соперника, не оставив ему шансов по итогам 12-раундового боя.
С тех пор Билли Джо стал гораздо более уважаем среди болельщиков и чаще прежнего получал лестные, а не пренебрежительные характеристики от коллег по цеху. Однако, по словам президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, всё это никак не влияет на желание мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) оказаться с Сондерсом в одном ринге.
«Даже после того, как Сондерс показал выдающийся бокс (в поединке против Лемьё), Канело без проблем выйдет против него в ринг, — заверил Гомес в интервью BoxingnewsOnline. — Мы можем провести бой с Сондерсом, это не проблема. Как и с Дэнни Джейкобсом, и со всеми остальными, включая даже Давида Лемьё».
Напомним, что сейчас Альваресу активно ищут соперника на 15 сентября, после того как его реванш с Геннадием Головкиным перестал быть актуальным из-за срыва переговорного процесса.
23 июня Сондерс проведёт добровольную защиту против соотечественника Мартина Маррея.
Читайте также: Состоится ли реванш между Головкиным и Альваресом? Отвечает промоутер
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