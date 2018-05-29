Мексиканский промоутер рассказал, когда может состояться битва Берчельта и Романа

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Освальдо Кухле, поединок чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканца Мигеля Берчельта (33-1, 29 КО) и его соотечественника, занимающего позицию официального претендента Мигеля Романа (59-12, 46 КО) может состояться в конце сентября этого года в том случае, если оба боксёра выиграют предстоящие 23 июня поединки.

Напомним, что Берчельта ждёт добровольная защита в Мериде (Мексика) против аргентинского экс-чемпиона мира категорией ниже Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО).

Роман, ставший обязательным претендентом благодаря досрочной победе над Орландо Салидо в декабре прошлого года, пока не определился с соперникам. По слухам им может стать аргентинский ветеран Фернандо Сауседо (62-8-3, 10 КО).

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