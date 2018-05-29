Ещё
Мексиканский промоутер рассказал, когда может состояться битва Берчельта и Романа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Лондон озвучил требования Абрамовичу

Мексиканский промоутер рассказал, когда может состояться битва Берчельта и Романа 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Освальдо Кухле, поединок чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) мексиканца Мигеля Берчельта (33-1, 29 КО) и его соотечественника, занимающего позицию официального претендента Мигеля Романа (59-12, 46 КО) может состояться в конце сентября этого года в том случае, если оба боксёра выиграют предстоящие 23 июня поединки.
Напомним, что Берчельта ждёт добровольная защита в Мериде (Мексика) против аргентинского экс-чемпиона мира категорией ниже Джонатана Виктора Барруша (41-5-1, 22 КО).
Роман, ставший обязательным претендентом благодаря досрочной победе над Орландо Салидо в декабре прошлого года, пока не определился с соперникам. По слухам им может стать аргентинский ветеран Фернандо Сауседо (62-8-3, 10 КО).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Стивенсон озвучил возможные варианты — о Гвоздике не упоминал Тайсон Фьюри обратился к Джошуа и Уайлдеру Нокаутёр–супертяжеловес Дэниел Дюбуа ставит на Уайлдера, а не земляка Джошуа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору12
Лондон озвучил требования Абрамовичу11
Смертельная драка17
Избран новый президент ОКР7
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль189
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение