Поветкин и Трояновский получили дипломы магистров

Обладатель чемпионских поясов WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе Александр Поветкин и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский получили степени магистров РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление», сообщает Instagram промоутерского агентства «Мир бокса».

Темой диссертации Поветкина была «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)», а Трояновский темой научной работы Трояновского стало «Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)».