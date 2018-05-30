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Поветкин и Трояновский получили дипломы магистров
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Поветкин и Трояновский получили дипломы магистров 

SPORT24.ru 1 час назад
Обладатель чемпионских поясов WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе Александр Поветкин и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский получили степени магистров РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление», сообщает Instagram промоутерского агентства «Мир бокса».
Темой диссертации Поветкина была «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)», а Трояновский темой научной работы Трояновского стало «Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)».
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