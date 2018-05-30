Кубрат Пулев заявил, что почти наверняка будет драться с Диллианом Уайтом на родине

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе болгарин Кубрат Пулев (25-1, 13 КО) «на 95% уверен», что его поединок против британца Диллиана Уайта (23-1, 17 КО), победитель которого получит первоочерёдное право побороться за принадлежащий британцу Энтони Джошуа титул IBF, состоится на территории Болгарии.

«Я на 95 процентов уверен, что поединок с Уайтом состоится в Болгарии, — написал 37-летний Кубрат в соцсети. — Для меня самое важное — сделать счастливыми как можно больше соотечественников, и такое событие может войти в историю. Там будет по-настоящему невероятная атмосфера».

Пулев также добавил, что местом проведения боя станет арена, которая сможет вместить максимальное количество болельщиков.

Ориентировочная дата поединка — 18 августа.

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