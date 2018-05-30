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Спортсмен из Балашихи стал победителем Открытых Евразийских юношеских игр
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Спортсмен из Балашихи стал победителем Открытых Евразийских юношеских игр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Юному чемпиону по рукопашному бою удалось обойти самых сильных соперников из России и стран ближнего зарубежья. В победе своего подопечного тренеры нисколько не сомневались.
Больше 5 тысяч участников со всей России и ближнего зарубежья, 15 направлений боевых искусств. В составе сборной страны Вадим Акалович из Балашихи стал победителем Евразийских юношеских игр в Уфе — он лучший в рукопашном бою.
Вадиму 13 лет, из них последние 4 года он занимается в клубе «Патриот». Рукопашный бой, самбо, бокс, общая физическая подготовка — минимум 6 тренировок в неделю.
Источник фото: телеканал «360»
Вадим — один из лучших учеников клуба, его часто ставят в пример. Старается юный спортсмен не только на тренировках, он и в школе отличник. За оценками в «Патриоте» следят: чем лучше подопечные учатся, тем лучше соображают и в зале. Строгий контроль и за дисциплиной вне зала, за драку могут выгнать.
Тренеры Вадима Акаловича признают, в его возрасте быть чемпионом Евразии, по сути, потолок. Но в сборной еще на чемпионате России увидели в юноше большой потенциал. Ему есть, куда расти.
19 июля Вадиму исполняется 14 лет. Для него это не только получение паспорта, но и возможность отбора на чемпионат мира по рукопашному бою осенью. Подготовку спортсмен уже начал.
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