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Эррол Спенс усиленно готовится защищаться от Окампо: фото
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Эррол Спенс усиленно готовится защищаться от Окампо: фото 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
16 июня в Фриско (США) чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) проведёт защиту титула против обязательного претендента из Мексики Карлоса Окампо (22-0, 13 КО). Вашему вниманию — открытая тренировка Эррола, состоявшаяся накануне и запечатлённая на фото Стейси Вербиком (BoxingScene).
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