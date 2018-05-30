Эррол Спенс усиленно готовится защищаться от Окампо: фото

16 июня в Фриско (США) чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) проведёт защиту титула против обязательного претендента из Мексики Карлоса Окампо (22-0, 13 КО). Вашему вниманию — открытая тренировка Эррола, состоявшаяся накануне и запечатлённая на фото Стейси Вербиком (BoxingScene).

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