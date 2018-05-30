Система боя спецназа ГРУ

Система боя самого элитного подразделения спецназа России не выглядит эффектно, зато она максимально эффективна. Все направлено только к одной цели: как можно быстрее уничтожить противника.

Огромное внимание уделяется физической подготовке. Выносливость развивается в первую очередь — в затяжном бою побеждает, как правило, не тот, кто сильнее, а кто выносливее.

Тренировка рукопашного боя ГРУ это настоящая школа выживания. Тут учат не задумываться о моральных принципах и правилах: драться нужно уметь чем угодно, любыми подручными средствами.

Что характерно, набор ударов спецназовца довольно ограничен. Все направлено на моментальное обезвреживание противника, то есть используются мощные, резкие удары в голову, шею, пах, печень.