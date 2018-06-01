Ещё
Митинг детей‐сирот прошел во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Митинг детей‐сирот прошел во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Митинг детей‐сирот из детских домов Владивостока состоялся на проспекте 100‐летия Владивостока 1 июня. В акции приняли участие около сотни выпускников детдомов, которые годами стоят в очереди на получение жилья.
Акция проходила в 14:00 по местному времени перед Домом Молодежи. Участники митинга выступили с требованием увеличить размер выплат на обеспечение детей-сирот квартирами. В краевом бюджете на строительство и покупку жилья для бывших детдомовцев в этом году заложено чуть меньше миллиарда рублей, в то время как на полное решение проблемы требуется как минимум шесть миллиардов рублей.
Участники митинга выступили с самодельными плакатами с требованием к государству отдать им законные квадратные метры. На встречу с сиротами прибыл вице-губернатор Константин Межонов, который пообещал ускорить выдачу квартир. В распоряжении «360» появилось видео с места проведения акции.
В настоящий момент более семи тысяч человек стоят в очереди на получение жилья.
Грузинский премьер Георгий Квирикашвили приехал на место сбора митингующих в центре Тбилиси вечером 31 мая. Он должен был выступить перед многотысячной толпой, но люди подняли шум и сорвали выступление премьера.
360tv.ru: последние новости
Спортсмен из Балашихи стал победителем Открытых Евразийских юношеских игр Александр Поветкин принял участие в открытии клуба единоборств в Люберцах Бутылки к ЧМ оказались огромной «лупой». Они поджигают все вокруг
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию539
«Ашан» отказался от бутылок-убийц53
Абрамович отказался от британской визы163
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Игрок «Спартака» стал целью Моуриньо2
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение