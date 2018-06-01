Митинг детей‐сирот прошел во Владивостоке 

Митинг детей‐сирот из детских домов Владивостока состоялся на проспекте 100‐летия Владивостока 1 июня. В акции приняли участие около сотни выпускников детдомов, которые годами стоят в очереди на получение жилья.
Акция проходила в 14:00 по местному времени перед Домом Молодежи. Участники митинга выступили с требованием увеличить размер выплат на обеспечение детей-сирот квартирами. В краевом бюджете на строительство и покупку жилья для бывших детдомовцев в этом году заложено чуть меньше миллиарда рублей, в то время как на полное решение проблемы требуется как минимум шесть миллиардов рублей.
Участники митинга выступили с самодельными плакатами с требованием к государству отдать им законные квадратные метры. На встречу с сиротами прибыл вице-губернатор Константин Межонов, который пообещал ускорить выдачу квартир. В распоряжении «360» появилось видео с места проведения акции.
В настоящий момент более семи тысяч человек стоят в очереди на получение жилья.
Грузинский премьер Георгий Квирикашвили приехал на место сбора митингующих в центре Тбилиси вечером 31 мая. Он должен был выступить перед многотысячной толпой, но люди подняли шум и сорвали выступление премьера.