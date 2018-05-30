Летчики штурмовой авиации ЮВО на Кубани выполняют плановые полеты над морской акваторией с отработкой приемов воздушного боя

Экипажи штурмовиков Су-25СМ на практике совершенствуют навыки сложного пилотажа, тактические приемы боя с применением наступательных и оборонительных маневров.

Летчики штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению полетных заданий над морской акваторией в Краснодарском крае с отработкой тактических приемов воздушного боя.

В ходе выполнения полетов экипажи штурмовиков Су-25СМ на практике отрабатывают элементы сложного пилотажа, тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных маневров, предназначенных для перехвата и уничтожения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств на средних и малых высотах.

Кроме выполнения учебно-боевых упражнений, летчики совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.