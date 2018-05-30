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Дэнни Гарсиа и Шон Портер подерутся на стыке сезонов: Сулейман назвал даты
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Дэнни Гарсиа и Шон Портер подерутся на стыке сезонов: Сулейман назвал даты 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, командам экс-чемпионов мира Шона Портера (28-2-1, 17 КО) и Дэнни Гарсии (34-1, 20 КО) удалось избежать промоутерских торгов и договориться об условиях проведения поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Накануне президент организации Маурисио Сулейман известил ESPN Deportes, что бой может состояться на стыке лета и осени этого года, назвав две конкретные даты — 25 августа и 1 сентября: «Они (Premier Boxing Champions Эла Хэймона) сказали мне, что бой (Гарсиа-Портер) состоится в последнюю субботу августа или первую субботу сентября. Больше мы ничего не знаем и ждём от них подтверждения».
Напомним, что титул WBC в весе до 66,7 кг освободился в апреле этого года, после того как его прежний обладатель Кит Тёрман (28-0, 22 КО) добровольно отказался от пояса — подверженный травмам боксёр не выходил в ринг с марта 2017-го года.
Читайте также: Шон Портер рассуждает о том, как ему одолеть Дэнни Гарсиа
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