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Артист «Эмин» с нетерпением ждёт бой Самедова
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Артист «Эмин» с нетерпением ждёт бой Самедова 

News.ru 43 минуты назад
Российский музыкант Эмин Агаларов будет поддерживать кикбоксера и руководителя Чеченского Республиканского клуба кикбоксинга Ахмат Забита Самедова в его поединке с французом Фредди Кемайо, который пройдёт сегодня в рамках турнира «ЖАРА Fight Show».
«Ожидаю, однозначно, поединок Забита Самедова. Я, во-первых, за него болею, во-вторых, он тоже инициатор этого движения (Fight Show -прим. ред.) вместе с нами. Буду болеть за него», — сказал Агаларов корреспонденту News.ru Главный бой вечера между Самедовым и Кемайо будет проходить на московской арене Vegas City Hall. Его победитель станет обладателем титул чемпиона Европы по версии King of Kings (KOK).
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