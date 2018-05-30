Артист «Эмин» с нетерпением ждёт бой Самедова

Российский музыкант Эмин Агаларов будет поддерживать кикбоксера и руководителя Чеченского Республиканского клуба кикбоксинга Ахмат Забита Самедова в его поединке с французом Фредди Кемайо, который пройдёт сегодня в рамках турнира «ЖАРА Fight Show».

«Ожидаю, однозначно, поединок Забита Самедова. Я, во-первых, за него болею, во-вторых, он тоже инициатор этого движения (Fight Show -прим. ред.) вместе с нами. Буду болеть за него», — сказал Агаларов корреспонденту News.ru Главный бой вечера между Самедовым и Кемайо будет проходить на московской арене Vegas City Hall. Его победитель станет обладателем титул чемпиона Европы по версии King of Kings (KOK).