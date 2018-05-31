Ломаченко перенес операцию на плече

Ломаченко успешно перенес операцию на плече

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) перенес операцию на правом плече.

Ломаченко получил травму 12 мая во втором раунде боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО), который завершился победой украинского боксера нокаутом в 10-м раунде.

«Благодарю всех за тёплые слова поддержки. P. S. Прорвемся», — написал боксер на своей странице в Instagram.

По словам врача, который делал операцию, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в начале октября и будет готов выйти на ринг в декабре.