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Ломаченко перенес операцию на плече
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Ломаченко успешно перенес операцию на плече 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) перенес операцию на правом плече.
Ломаченко получил травму 12 мая во втором раунде боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО), который завершился победой украинского боксера нокаутом в 10-м раунде.
«Благодарю всех за тёплые слова поддержки. P. S. Прорвемся», — написал боксер на своей странице в Instagram.
По словам врача, который делал операцию, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в начале октября и будет готов выйти на ринг в декабре.
Промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что если не будет осложнений, Ломаченко проведет следующий бой 8 декабря.
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