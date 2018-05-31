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Роману Гонсалесу назначили новые тесты, но он не может попасть в США
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Роману Гонсалесу назначили новые тесты, но он не может попасть в США 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях никарагуанец Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) планирует вновь выйти на ринг в сентябре в США, но перед этим ему придётся решить проблемы с получением американской визы, а также пройти дополнительные медицинские тесты, чтобы снять временное отстранение Атлетической комиссии штата Калифорния.
«В связи с нестабильной обстановкой в Никарагуа мы не можем получить визу для Романа, — сетует менеджер боксёра Карлос Бландон в интервью ESPN Deportes. — Нам уже трижды назначали приёмы в апреле-мае, и трижды их отменяли. Ждём решения этого вопроса, потому что планируем начать тренировочный лагерь вне Никарагуа, и пока не понимаем, успеем ли мы вообще провести бой в сентябре».
Напомним, что в сентябре прошлого года Гонсалес был жёстко нокаутирован Срисакетом Сор Рунгвисаи в Карсоне (США). Сразу после этого прошёл необходимую неврологическую проверку, однако, в качестве дополнительной меры предосторожности, Комиссия назначила боксёру новые тесты, только после успешного прохождения которых ему вернут лицензию на выступления в США.
Ранее стало известно, что британский промоутер Эдди Херн предложил Гонсалесу бой с чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Халидом Яфаем.
Читайте также: Роман Гонсалес отказался выступать в андеркарде у Головкина 5 мая  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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