WWFC 11: полный файткард июньского турнира в Киеве 

Пресс-релиз

16 июня в киевском Дворце спорта состоится крупномасштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 11, организуемый безоговорочным лидером украинских ММА, одним из сильнейших промоушенов Европы World Warriors Fighting Championship. В рамках шоу пройдут 14 поединков бойцов из Украины, Бразилии, Грузии, Франции, Чехии и других государств ближнего и дальнего зарубежья, а его главным событием станут три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Обладательница чемпионского пояса в весе до 52 кг, любимица публики Светлана «Птица Феникс» Гоцык (10-3) проведёт вторую защиту звания в поединке против 29-летней представительницы Чехии Магдалены Сормовой (5-1). До сих пор титульные выступления Гоцык неизменно становились настоящими украшениями турниров, и есть все основания рассчитывать, что приятная для болельщиков тенденция будет продолжена на июньском шоу.

Новый чемпион мира WWFC будет определён в полутяжёлом весе (до 93 кг): за вакантное звание поборются обосновавшийся в Одессе грузин Роман Долидзе (4-0) и бразилец Эдер де Соуза (15-4). Латиноамериканец отличается бескомпромиссностью и только две победы одержал решением судей, тогда как остальные — либо нокаутами, либо приёмами. Хотя и Долидзе тут есть, чем похвастать. Он хоть и провёл значительно меньше поединков в профессиональных ММА, пока имеет 100-процентный показатель досрочных побед.

Полный файткард WWFC 11:

Олег Плотник (3-2; Украина) vs Богдан Куделя (3-1; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг Рабил Сабирли (2-3-1; Таджикистан) vs Турал Ахмедов (0-1; Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Алексей Федонов (5-2; Украина) vs Кенан Алескеров (1-1; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг Алексей Пода (4-3; Украина) vs Владимир Стрельченко (1-1; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг Джангир Насибов (2-4; Азербайджан) vs Дмитрий Красников (5-3; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 84 кг Никита Булыга (3-2; Украина) vs Игорь Лёхин (0-1; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг Михаил Одинцов (10-2; Беларусь) vs Гасан Азизов (4-1; Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг Алёна Рассохина (10-4; Украина) vs Саманта Жан-Франсуа (4-4; Франция) 3 раунда по 5 минут в весе до 48 кг Денис Бондарь (4-1; Украина) vs Фелипе да Силва Майя (3-0; Бразилия) 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг Михай Котруцэ (9-1; Молдова) vs Маркус Винисиус Крус (8-2-1; Бразилия) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг Андрей Красников (14-4; Украина) vs Ринат Саякбаев (8-3-1; Кыргызстан) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг Роман Долидзе (4-0; Грузия) vs Эдер де Соуза (15-4; Бразилия) Бой за вакантный титул чемпиона WWFC в весе до 93 кг Сергей Гузев (18-3; Украина) vs Вагнер Силва (6-3; Бразилия) Бой за титул чемпиона WWFC в весе до 84 кг Светлана Гоцык (10-3; Украина) vs Магдалена Сормова (5-1; Чехия) Бой за титул чемпионки WWFC в весе до 52 кг