WWFC 11: полный файткард июньского турнира в Киеве

Пресс-релиз

16 июня в киевском Дворце спорта состоится крупномасштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 11, организуемый безоговорочным лидером украинских ММА, одним из сильнейших промоушенов Европы World Warriors Fighting Championship. В рамках шоу пройдут 14 поединков бойцов из Украины, Бразилии, Грузии, Франции, Чехии и других государств ближнего и дальнего зарубежья, а его главным событием станут три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Обладательница чемпионского пояса в весе до 52 кг, любимица публики Светлана «Птица Феникс» Гоцык (10-3) проведёт вторую защиту звания в поединке против 29-летней представительницы Чехии Магдалены Сормовой (5-1). До сих пор титульные выступления Гоцык неизменно становились настоящими украшениями турниров, и есть все основания рассчитывать, что приятная для болельщиков тенденция будет продолжена на июньском шоу.

Первая защита титула в средней категории (до 84 кг) ждёт опытного сумчанина Сергея Гузева (18-3). В сентябре прошлого года на WWFC 8 он стал чемпионом, уверенно и быстро победив бразильца Леандро Биспо. И вот — ещё одна встреча с «выпускником» знаменитой бразильской школы. Против Сергея в гексагон выйдет бывший боец UFC Вагнер Силва (6-3).

Новый чемпион мира WWFC будет определён в полутяжёлом весе (до 93 кг): за вакантное звание поборются обосновавшийся в Одессе грузин Роман Долидзе (4-0) и бразилец Эдер де Соуза (15-4). Латиноамериканец отличается бескомпромиссностью и только две победы одержал решением судей, тогда как остальные — либо нокаутами, либо приёмами. Хотя и Долидзе тут есть, чем похвастать. Он хоть и провёл значительно меньше поединков в профессиональных ММА, пока имеет 100-процентный показатель досрочных побед.

Полный файткард WWFC 11: