Чемпион «Маугли»: Забит Самедов одолел француза и получил Mercedes

Президент компании ЖАРА Fight Стивен Сигал , вице-президент Владимир Хрюнов и первый вице-президент Крокус Груп Эмин Агаларов — главные организаторы вечера ЖАРА Fight Show. Они лично прибыли в Vegas City Hall посмотреть на сильнейших бойцов. Особняком, безусловно, стоял главный поединок вечера между руководителем Чеченского республиканского клуба кикбоксинга «Ахмат», известного бойца Забита «Маугли» Самедова с опытным французом Фредди «Crazy Horse» Кемайо за титул чемпиона Европы по версии King of Kings (KOK).

За несколько часов до боя съемочная группа News.ru пообщалась с Самедовым в раздевалке.

— Забит, сколько поединков за Вашими плечами?

В профессиональной карьере сто, столько же, наверное, любительских.

News.ru/Дмитрий Киселев

— Каково это, выступать в главном поединке вечера?

Большая ответственность, потому что много людей ждет моей победы, весь Азербайджан, родные, друзья. Также одноклубники из «Ахмата» приехали поддержать меня. Это большая ответственность и я выйду на ринг и сделаю всё для победы.

News.ru/Дмитрий Киселев

— Насколько силен француз?

Очень опытный боец, я давно его знаю, много раз встречались на различных соревнованиях. Правда, не выступали друг против друга, но виделись часто. Фредди дрался почти со всеми известными бойцами, поэтому будет очень интересный бой.

News.ru/Дмитрий Киселев

— Откуда появился псевдоним Маугли?

Его дал мне мой тренер, в юном возрасте, когда мне было 16 лет. На одном из турниров нужен был бойцовский псевдоним, тогда тренер и дал Маугли.

— Тренер у вас прежний?

News.ru/Дмитрий Киселев

Безусловно. Дмитрий Песяцкий, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу.

— Из родных и близких кто-то присутствует?

News.ru/Дмитрий Киселев

Честно говоря, не очень люблю, когда мои родные присутствуют. Но приехало много друзей из разных стран. И конечно, они будет болеть за меня, а я буду стараться победить.

— Эмин Агаларов сказал, что вы его любимый боец…

News.ru/Дмитрий Киселев

Эмин, мой друг, брат, земляк опять же. И конечно, он будет болеть за меня, а я в свою очередь сделаю все для победы.

News.ru/Дмитрий Киселев

О том, что Самедов любимый боец и будет болеть за него, музыкант Агаларов, также известный как EMIN, признался лично News.ru перед началом спортивного вечера.

«Однозначно, ожидаю поединок Забита Самедова. Я, во-первых, за него болею, во-вторых, он тоже инициатор этого движения (Fight Show. — Ред.) вместе с нами. Буду болеть за него», — сказал Агаларов корреспонденту News.ru.

И Маугли не подвел. Самедов владел явным преимуществом на протяжении всех пяти раундов. Трое судей отдали ему безоговорочно победу с одинаковым счётом 50:46. Таким образом, он завоевал титул чемпиона Европы по версии King of Kings, а вподарок за победу от своего клуба «Ахмат» получил автомобиль Mercedes.

News.ru/Дмитрий Киселев

После поединка Самедов заявил, что очень волновался, мало спал, вероятно, по этой причине бой не закончился раньше.

Nes.ru/Дмитрий Киселев