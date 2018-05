Международный турнир по современному панкратиону MFP-221 пройдёт во Владивостоке

Запланированы восемь профессиональных поединков.

В субботу, 9 июня, на арене государственного цирка Владивостока состоится международный турнир MFP-221 «Дальневосточный рубеж». В этот раз под эгидой Федерации современного панкратиона MFP пройдут восемь профессиональных поединков, три из которых — международные. Событие объединит бойцов из пяти регионов ДФО, а также из Украины, Армении и Польши. Об этом говорится в пресс-релизе Дальневосточной федерации современного панкратиона MFP.

Ведущим 221-го турнира Дальневосточной федерации современного панкратиона станет именитый московский ведущий и рэп-исполнитель Александр Белый . Почетный гость события — известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов , выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. На его счету победы над Фабрисиу Вердумом, Андреем Орловским , Педро Риззо и Алистаром Оверимом

Владивосток в боях по современному панкратиону представят пять спортсменов. Это воспитанник главного тренера приморской сборной по СБЕ ММА Виталия Крата — Илья Цегельников, представители местного СК «Берсерк» Анвар Абаталимов, Ахмаджон Эрдонов и Максим Шимченко, а также участник главного боя вечера, заменивший Евгения Шаломаева — Григорий Сиренко.

Откроет вечер поединок владивостокца Ильи Цегельникова и хабаровчанина Андрея Марченко . Оба — молодые таланты, ударники. Дальше в октагон выйдут Игнатий Андросов — якутская «звезда», опытный спортсмен, мастер спорта России по вольной борьбе, и Анвар Абаталимов, который дрался на турнире MFP в Уссурийске, где очень понравился как зрителям, так и организаторам. Третий бой сведет в «клетке» Алексея Воткина, который выйдет на замену, и Ивана Грачева — мастера спорта по армейскому рукопашному бою, который сейчас тренируется в Хабаровске в клубах MFP. Вслед за ними перед публикой предстанут дебютант среди профессионалов Ахмаджон Эрдонов из Владивостока (мастер спорта по тайскому боксу) и сахалинец Николай Чирков — базовый каратист, военный, отличающийся целеустремленностью и бескомпромиссностью в боях. Пятую, заключительную двухраундовую встречу в весе до 84 кг проведут чемпионы Дальнего Востока по любительскому ММА этого и прошлого года: Максим Шимченко (Владивосток) и мастер спорта по боксу Алексей Шахов из Якутии.

В первом международном и трехраундовом бою сойдутся еще один сахалинец Дмитрий Гончук и успевший отлично себя проявить среди профессионалов миксфайта Володя Айвазян из Армении. На смену им в восьмиугольник выйдут Илья Максимов из Комсомольска-на-Амуре — единственный «международник» по боксу в мире, который выступает в смешанных единоборствах ММА, и опытнейший украинский боец из Харькова Александр Лунга (рекорд 24-11).

Главный бой MFP-221 проведут владивостокский спортсмен Григорий Сиренко, заменивший травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева, и опытный польский боец Чиви Гжегош (рекорд 11-2).

В преддверии турнира президент Дальневосточной федерации современного панкратиона (MFP) Дмитрий Коньков рассказал о том, чего зрителям стоит ждать от двух последних боев события, а также отметил, что «Дальневосточный рубеж» пройдет в лучших традициях промоушена, запомнится грандиозным шоу и яркими выступлениями сильнейших представителей смешанных единоборств округа.

— Два последних поединка, на наш взгляд, заслуживают отдельного внимания, хотя и предыдущие бои, мы уверены, будут очень зрелищными и интересными. Но в случае с Ильей Максимовым и Александром Лунгой нас ждет большая интрига. Сможет Илья остановиться борьбу соперника или нет — посмотрим, ведь Лунга хоть и опытный ударник, прекрасно понимает, что в стойке с Ильей — мастером спорта международного класса по боксу, он победы не найдет, и скорее всего будет делать ставку на тейкдауны и партер, — отметил Дмитрий Коньков. — Что касается главного боя, то для Григория Сиренко он станет огромным шансом громко заявить о себе, и он, думаю, сделает все, чтобы воспользоваться этой возможностью. До замены у него был назначен бой с хорошим спортсменом из Комсомольска-на-Амуре, но после серьезной травмы колена у Евгения Шаломаева возникла угроза срыва главного боя вечера, и наш выбор пал на Григория. То, с каким энтузиазмом он принял предложение, вызывает у меня большое уважение, ведь он будет биться с сильным ударником из Польши. Такие замены у нас бывают крайне редко, и шансы на победу по техническим навыкам у нашего соотечественника очень неплохие.

Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился и сам Григорий Сиренко, участник главного боя MFP-221: «После предложения Дмитрия Конькова все перевернулось с ног на голову. Эмоции очень разные: с одной стороны радость, с другой — большая ответственность, потому что буду драться в своем городе. Я понимаю, что выступление в главном бою сопряжено с определенным риском, но я готов принять этот вызов. Мы с моей командой выработали новую тактику, и подготовка проходит по намеченному плану, интенсивно: две-три тренировки в день по полтора часа. В этом мне помогают очень опытные спортсмены и тренеры, представляющие разные дисциплины единоборств, поэтому я чувствую себя довольно уверенно. Думаю, бой будет бескомпромиссным и зрелищным, все решится в „клетке“.

На арене владивостокского цирка рейтинговые поединки турнира смогут оценить более двух тысяч зрителей. Кроме того, прямая трансляция события пройдет в прямом эфире федерального канала „Матч Боец“, а также на многих международных Интернет-порталах.

Файткард турнира

1-й бой, вес до 66 кг: Илья Цегельников (Владивосток) vs. Андрей Марченко (Хабаровск); 2-й бой, вес до 62 кг: Игнатий Андросов (Якутия) vs. Анвар Абаталимов (Вйладивосток); 3-й бой, вес до 80 кг: Алексей Воткин (Находка) vs. Иван Грачев (Хабаровск); 4-й бой, вес до 77 кг: Ахмаджон Эрдонов (Владивосток) vs. Николай Чирков (Сахалинская область); 5-й бой, вес до 84 кг: Максим Шимченко (Владивосток) vs. Алексей Шахов (Якутия); 6-й бой, вес до 57 кг: Дмитрий Гончук (Сахалинская область) vs. Володя Айвазян (Армения); 7-й бой, вес до 61 кг: Илья Максимов (Комсомольск-на-Амуре) vs. Александр Лунга (Украина); 8-й бой, вес до 84 кг: Григорий Сиренко (Владивосток) vs. Чиви Гжегош (Польша).