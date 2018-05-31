Если Маттиссе попадёт справа, Пакьяо точно упадёт — аналитик из Зала славы

Знаменитый боксёрский комментатор, член Международного зала славы бокса в Канастоте Боб Шеридан высказал убеждение, что филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) уже никогда не будет прежним, и в дальнейшем любой поединок может обернуться для него поражением. В том числе и ближайший, 14 июля в Малайзии, против аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) за титул «обычного» чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«На данном этапе карьеры для Мэнни будет опасен любой поединок, — отметил Шеридан в интервью On The Ropes Boxing Radio. — Он уже добился всего, чего только мог, ему уже 39 лет, и это проблема. Не имеет значения, насколько ты одарённый спортсмен, и не важно, как много ты тренируешься, — всё равно тебе уже не быть таким, как в 29 лет. И это как раз случай Пакьяо».

« (Джефф) Хорн был первым, кто выставил это на показ. И хотя Мэнни провёл против него хороший поединок, это всё равно ничего не меняет, — резюмирует аналитик. — У Маттиссе мощная правая, и если он приложится ею в цель, Мэнни упадёт. Другого варианта тут нет. Пакьяо ждёт очень опасный бой».

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